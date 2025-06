Fiorentina Dzeko, accordo raggiunto: i numeri del suo biennio nel Fenerbahce confermano che è ancora al top

Fiorentina, accordo raggiunto con Edin Dzeko: tanti gol ed esperienza a disposizione di Pioli: i dettagli del contratto

La Fiorentina riporta in Serie A Edin Dzeko: secondo Tuttosport l’attaccante bosniaco, reduce da due ottime stagioni al Fenerbahce, ha trovato l’accordo con il club viola su un contratto annuale con opzione per il secondo, legata al numero di presenze, e un ingaggio tra 1,5 e 2 milioni netti più bonus. Dopo il tentativo del Bologna, è stato decisivo l’intervento del ds Pradè per chiudere l’operazione. A 39 anni, Dzeko accetta il ruolo di vice Kean e si mette a disposizione di Stefano Pioli, pronto a iniziare il suo secondo ciclo a Firenze. Con 46 reti e 18 assist in 99 presenze col Fenerbahce, Dzeko ha mantenuto standard elevati, disputando 53 partite solo nell’ultima stagione e chiudendo come secondo miglior marcatore della Super Lig per partecipazione a gol, dietro solo a Tadic.

Il ritorno in Italia chiude un cerchio iniziato nel 2015 con la Roma, dove ha segnato 85 gol in 199 presenze di Serie A (119 in totale con i giallorossi), laureandosi capocannoniere nel 2016/17. All’Inter, dal 2021, ha aggiunto 20 reti in 68 apparizioni. Con 105 gol in 267 partite complessive, Dzeko è uno degli attaccanti stranieri più prolifici nella storia del campionato. In Nazionale, è il miglior marcatore di sempre della Bosnia con 68 gol in 141 presenze, l’ultimo dei quali segnato contro San Marino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Oltre al peso realizzativo, la Fiorentina punta sulla sua esperienza e leadership per arricchire lo spogliatoio, offrendo una risorsa preziosa anche in ottica europea.