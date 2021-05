Danila Zazzera, attaccante della Fiorentina Femminile, ha parlato del suo ritorno all’attività dopo l’operazione al cuore

Danila Zazzera, attaccante della Fiorentina Femminile, ha concesso un’intervista a La Nazione parlando del suo problema cardiaco e dell’operazione.

LA NOTIZIA – «Panico totale. Avevo fatto prima un’operazione alla clavicola, ma pensi che finito il percorso di recupero rientri e via. Stavolta c’era in ballo il cuore, quello che ti tiene in vita. Non riesci ad accettarlo. La paura ti sovrasta».

ASTORI – «Non entro nel merito di quanto è stato deciso, ma noi atleti lavoriamo con il corpo e con il cuore. È giusto essere super controllati con esami a fondo. Quello che è successo ad Astori, a me, ad altri deve essere un monito e un insegnamento profondo per il futuro».