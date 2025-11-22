Fiorentina, Ferrari carica: «Vanoli sta portando grinta alla squadra. Penso che questa stagione...» - Calcio News 24

Fiorentina pronta alla sfida contro la Juventus: le parole di Ferrari nel prepartita. Il direttore generale viola parla

La Fiorentina si prepara al match contro la Juventus, in programma sabato 22 novembre alle ore 18, dopo la pausa per le nazionali. La squadra di Vanoli cerca il primo successo stagionale dopo il pareggio per 2-2 contro il Genoa, un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi viola, desiderosi di vedere la loro squadra tornare a vincere.

Nel prepartita della sfida, il direttore generale della Fiorentina, Ferrari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, sottolineando lo spirito della squadra e l’impegno del tecnico Vanoli. Ferrari ha esordito parlando del lavoro svolto in queste due settimane: “Vanoli? Sono state due settimane intense e ha fatto molte doppie di allenamento. Quando ci siamo confrontati con lui, ci è piaciuta la voglia di calarsi in una situazione come la nostra e la determinazione che ha trasmesso ai ragazzi”.

Il dg viola ha poi parlato dello stato fisico e mentale dei giocatori: “I ragazzi erano stanchi, ma hanno affrontato la preparazione con grande impegno. Sono consapevoli di quello che stiamo facendo e della situazione in cui ci troviamo. Oggi per noi è una partita importante: sarebbe bellissimo ripartire da qui. Sicuramente dovremo avere una mentalità diversa, più aggressiva e concentrata, per ottenere il risultato che vogliamo”.

Ferrari ha infine sottolineato il valore del capitano Luca Ranieri: “Per noi Luca è eccezionale. Arriva in campo con grande fatica e tanta rabbia positiva. Quando era in prestito e affrontava la Fiorentina, disputava partite incredibili. Ha modi un po’ rudi, ma è un giocatore con una voglia pazzesca di fare bene per la squadra”.

L’approccio mentale e la preparazione fisica saranno fondamentali per la Fiorentina nella sfida contro la Juventus. La società e lo staff tecnico puntano a imprimere un segnale positivo ai tifosi, mostrando la determinazione del gruppo e la capacità di rialzarsi dopo i pareggi precedenti. La partita rappresenta un momento chiave per la squadra di Vanoli, che vuole consolidare fiducia e spirito di squadra, dimostrando sul campo di poter competere ad alti livelli.

La sfida contro la Juventus è dunque una vera prova del nove per la Fiorentina, che punta a partire con il piede giusto e a far sorridere i propri tifosi con una prestazione convincente e una possibile vittoria in campionato.

