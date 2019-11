Fiorentina, Frey: «Contro Liverani non sarà facile, era il nostro geometra»

Sebastian Frey parla della sfida tra Fiorentina e Lecce, in programma domani sera al Franchi: ecco le parole dell’ex portiere

Sebastian Frey è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue parole sulla sfida tra Fiorentina e Lecce.

«Liverani era il nostro geometra, è molto bravo a leggere le dinamiche del campo. Ha trovato una realtà e un gruppo giusto per lui. Per la Fiorentina non sarà facile domani, ma comunque c’è bisogno di vincere. Lafont è ancora della Fiorentina, potrebbe giocarsela con Dragowski».