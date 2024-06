Fiorentina Graziani: «Non credo che Commisso stia bene; e su Retegui e Castrovilli...»

Le parole di Ciccio Graziani sul calciomercato della Fiorentina e anche su Commisso: «Da quando è morto Barone ho una sensazione…»

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno del futuro della Fiorentina, del calciomercato, ma anche del proprietario, Rocco Commisso. Di seguito le sue parole.

RETEGUI – «A me Retegui piace, è anche un nazionale italiano. Non so quanto spazio potrà avere con Scamacca, ma è u calciatore interessante, si impegna è volitivo nel migliorarsi. Se la Fiorentina lo prende, è più attaccante di Kouame e Nzola, calcia con entrambi i piedi, è acrobatico e magari in viola migliorerebbe il suo score, andando a giocare con calciatore di qualità migliore rispetto al Genoa. Sarei contento se arrivasse a Firenze e per me la dirigenza viola non sbaglia, di sicuro 30 milioni per lui sarebbero un’esagerazione. Certo, servono 40-50 milioni di euro per un attaccante davvero bravo, se questo non rientra nei parametri della società, ci possiamo fare poco. Io spero si possa andare fuori budget per un centravanti».

COMMISSO – «La società viola mi risulta sia molto attiva nello scouting ed anche attrezzata a livello globale, poi bisogna avere la fortuna di trovare i calciatori giusti. Nel calcio ci sono grandi colpi ma anche grandi flop. Sono un po’ preoccupato perchè ultimamente non ho visto bene Commisso, ho l’impressione che la morte di Barone, il finale di stagione e la finale persa abbiano influito sul suo umore e non solo. Ho l’impressione che non stia tanto bene, se però scegliesse di investire tanto per un attaccante le cose sarebbero diverse. Io ero felice di Nzola, ma a Firenze non ha reso. Se si va su uno come Gimenez del Feyenoord, male che vada fa 12 gol, però serve un sacrificio economico per questi profili».

BELTRAN E CASTROVILLI – «Beltran? Del reparto avanzato viola salverei solo lui e Gonzalez. Qualcuno sa dire oggi se Beltran sia carne o pesce? Ha fatto tutto tranne che il centravanti, ha giocato seconda punta, poi trequartista, poi mezzala…Beltran dopo il primo anno di adattamento al calcio italiano va tenuto ma deve fare la punta centrale, non rincorrere gli avversari e tornare al limite dell’area viola. Castrovilli ha subito un doppio intervento molto importante e pesante, adesso si è ripreso e la Fiorentina gli ha dato l’opportunità di farlo, lo terrei con clausole ben definite sulle partite giocate, se torna in salute è un elemento importante e sa fare entrambe le fasi».