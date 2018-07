Calciomercato Fiorentina: per l’attacco idea Jesè Rodriguez del PSG

La Fiorentina ha aggiunto un nuovo profilo alla lista dei possibili nomi per rinforzare l’attacco. Si tratta dello spagnolo Jesè Rodriguez del Paris Saint Germain

La Fiorentina non è ancora riuscita a chiudere una delle trattative per l’acquisto di un esterno che rinforzerebbe il reparto offensivo di Pioli. Da settimane ormai si parla dell’interesse per Marko Pjaca della Juventus e per Domenico Berardi del Sassuolo, ma non ancora sembra non essersi mosso nulla. Oggi, secondo le indiscrezioni di mercato, il club Viola sarebbe tornato su un vecchio obiettivo che era stato già seguito l’estate scorsa. Si tratta dell’esterno spagnolo del Paris Saint Germain, Jesé Rodriguez che durante la scorsa stagione ha giocato in prestito allo Stoke City. Il giocatore venticinquenne, rientrato in Francia, non sarebbe tra le prime scelte del tecnico Tuchel e il club sarebbe disposto a cederlo in prestito. La Fiorentina, dunque, starebbe pensando ad un prestito con diritto di riscatto.