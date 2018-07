Fiorentina: parte l’offensiva per Berardi, arriva l’offerta al Sassuolo

La Fiorentina vuole il laterale offensivo del Sassuolo, Domenico Berardi, e ha presentato un’offerta, ancora troppo lontana, però, dalle richieste dei neroverdi.

La Fiorentina sta spingendo per portare un esterno offensivo alla corte di mister Pioli. I vertici del club toscano da settimane lavorano su varie piste, ma le più calde rimangono quelle per Marko Pjaca, rientrato alla Juventus dopo il prestito allo Schalke, e per Domenico Berardi del Sassuolo. La trattativa per il croato negli ultimi giorni sembra essersi complicata essendosi inserito anche il Genoa. Secondo gli ultimi rumors di mercato, per queste ragioni, la Fiorentina ha lanciato l’offensiva per Berardi, presentando un’offerta agli emiliani di 15 milioni di euro. Cifra, però, troppo bassa che non si avvicina alle richieste dei neroverdi che chiedono, tra conguagli economici o contropartite tecniche circa 30 milioni. I Viola, dunque, dovranno cercare di ridurre la distanza tra domanda e offerta facendo attenzione alla Roma che da tempo monitora il giocatore classe 1994.