Roma: Domenico Berardi il prossimo obiettivo di mercato

La Roma non ha nascosto di essere alla ricerca di un esterno offensivo che possa completare il reparto d’attacco della rosa di mister Eusebio Di Francesco. A quanto è emerso dagli ultimi rumors, la società giallorossa è piombata sull’esterno del Sassuolo, Domenico Berardi, che piace molto al tecnico che lo ha lanciato quando sedeva sulla panchina degli emiliani. La società neroverde, ormai rassegnata alla partenza del talento, classe 1994, vuole un adeguato corrispettivo e la Roma potrebbe mettere sul piatto non solo un discreto conguaglio economico ma anche una contropartita tecnica come Daniele Verde che attrae molto il Sassuolo. Attualmente, difatti, gli emiliani valutano il cartellino di Berardi circa 30 milioni di euro, ma probabilmente con una proposta leggermente più bassa la Roma potrebbe convincere la dirigenza neroverde. La Roma, oltre ad accontentare le richieste del Sassuolo dovrà battere la concorrenza di numerose società sulle tracce del giocatore.