Calciomercato Fiorentina: la Juve temporeggia per Pjaca, alternativa Berardi

La Juventus temporeggia per Marko Pjaca, la Fiorentina pensa a Domenico Berardi per rinforzare il reparto offensivo.

La Fiorentina dopo aver piazzato il colpo di mercato con l’acquisto del giovane portiere Lafont dal Tolosa sta pensando ad una pedina di rilievo per il fronte offensivo. Da giorni, difatti, la dirigenza dei Viola sta monitorando alcuni giocatori, ma l’obiettivo principale si chiama: Marko Pjaca della Juventus. L’esterno croato, attualmente impegnato ai Mondiali con la sua Croazia, è rientrato dal prestito allo Schalke 04 e sembra non rientrare nei piani dei bianconeri. Alcune indiscrezioni di mercato affermano che il giocatore, classe 1995, ha già un’intesa con la Fiorentina, ma la Juventus sta temporeggiando perché intenzionata ad offrirlo alla Lazio come contropartita tecnica nella trattativa per Milinkovic Savic. I Viola, dunque, stanno valutando altre piste, tra queste quella per Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo, che sembra essere destinato a lasciare gli emiliani, è seguito da diverse società tra cui Roma e Milan.