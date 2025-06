Incendio al Viola Park, la nota della Fiorentina: «Alcune persone in ospedale, ma sono già state dimesse»

Fiorentina, incendio nella notte al Viola Park. Intervenuti i Vigili del Fuoco. La nota del club

Come riportato qualche ora fa, nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 2025, un incendio ha colpito il centro sportivo Viola Park di Bagno a Ripoli, sede dell’ACF Fiorentina.

Le fiamme hanno interessato il padiglione C Sud, dedicato agli alloggi dei giovani calciatori. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo: alle 2:15 sono arrivate sul posto due squadre, due autoscale, autobotti, il carro aria e il funzionario per il coordinamento, per un totale di 20 unità.

Il rogo è partito da una stanza e si è esteso al corridoio, danneggiando porte e soffitto dell’edificio. Le operazioni di spegnimento sono durate fino alle 6:15 del mattino. Al termine, l’edificio è stato dichiarato inagibile a causa dei danni riportati.

Sul posto è intervenuto anche personale sanitario, che ha soccorso e trasportato in ospedale tre giovani calciatori e un accompagnatore per controlli legati all’inalazione di fumi.

Nel frattempo sono arrivate le dichiarazioni ufficiale della Fiorentina che in una nota ufficiale riporta questo messaggio.

COMUNICATO – «ACF Fiorentina informa che nella nottata un incendio, le cui cause sono ancora da chiarire, è divampato all’interno di una camera del padiglione dedicato al settore giovanile del “Rocco B.Commisso” Viola Park. Il sistema d’allarme, le procedure di emergenza e la preparazione del personale presente hanno garantito rapidamente l’evacuazione della struttura. Alcune persone sono state condotte per accertamenti in ospedale e accompagnate dai nostri sanitari sono già state dimesse e in buone condizioni. La zona del padiglione colpita dell’incendio è stata, al momento, isolata e messa in sicurezza».