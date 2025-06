Fiorentina, incendio nella notte al Viola Park. Intervenuti i Vigili del Fuoco. La ricostruzione dei fatti

Fiorentina, incendio nella notte al Viola Park. Intervenuti i Vigili del Fuoco. Ecco cosa è successo

Nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 2025, un incendio ha colpito il centro sportivo Viola Park di Bagno a Ripoli, sede dell’ACF Fiorentina. Le fiamme hanno interessato il padiglione C Sud, dedicato agli alloggi dei giovani calciatori. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo: alle 2:15 sono arrivate sul posto due squadre, due autoscale, autobotti, il carro aria e il funzionario per il coordinamento, per un totale di 20 unità.

Il rogo è partito da una stanza e si è esteso al corridoio, danneggiando porte e soffitto dell’edificio. Le operazioni di spegnimento sono durate fino alle 6:15 del mattino. Al termine, l’edificio è stato dichiarato inagibile a causa dei danni riportati. Sul posto è intervenuto anche personale sanitario, che ha soccorso e trasportato in ospedale tre giovani calciatori e un accompagnatore per controlli legati all’inalazione di fumi.

Il Viola Park, inaugurato nel 2023, è il centro sportivo più grande d’Italia e tra i più all’avanguardia d’Europa. Progettato dall’architetto Marco Casamonti, ospita le attività della prima squadra maschile e femminile, del settore giovanile e gli uffici del club. La struttura è stata realizzata con criteri di bioarchitettura e sostenibilità, includendo pannelli fotovoltaici, tetti verdi e materiali riciclabili.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La Fiorentina ha espresso solidarietà ai giovani calciatori coinvolti e ha avviato un’indagine interna per comprendere le dinamiche dell’accaduto. Il club ha inoltre annunciato l’avvio di lavori di ripristino per garantire la sicurezza e la funzionalità del centro sportivo.

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, ma la pronta risposta dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi. Si attende ora l’esito delle indagini per chiarire le cause del rogo e valutare eventuali responsabilità.