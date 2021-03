Problema per Cristiano Biraghi che non ha preso parte alla partita contro il Benevento

La Fiorentina, in campo allo stadio Vigorito contro il Benevento, sta giocando senza Cristiano Biraghi. Come riportato da Sky Sport, l’esterno mancino non è neanche in panchina a causa di un problema al piede patito nell’ultimo allenamento.

Al suo posto, Lorenzo Venuti che è stata adattato sulla fascia sinistra.