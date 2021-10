Fiorentina, infortunio Milenkovic: le condizioni del difensore serbo

Infortunio Milenkovic: il difensore della Fiorentina ha patito un lieve problema fisico in Nazionale. Non è in dubbio per il Venezia

Nikola Milenkovic ha patito un leggero infortunio durante l’ultimo allenamento con la Nazionale serba ed è stato costretto a saltare il match di oggi contro il Lussemburgo.

Come riportato da firenzeviola.it, il difensore della Fiorentina è stato escluso dalla sfida soltanto a scopo precauzionale. Non è in dubbio, dunque, la sua presenza contro il Venezia in Serie A.