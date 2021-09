Fiorentina, Italiano: «Episodi dubbi? Se ne vedono di tutti i colori»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match vinto contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni

EPISODI DUBBI – «Non ho rivisto tutti gli episodi, se è stato deciso così va bene. Nell’arco di un campionato ne capitano di tutti i colori, ma io parlerei del fatto che la Fiorentina abbia vinto a Bergamo. Non era semplice, è strepitoso».

RIGORI ED ERRORI – «Non li guardo mai. Concedere troppi palloni all’Atalanta è stato pericoloso, ma uscire da qui con i tre punti è bellissimo. I nazionali sono arrivati stanotte, non avevo tredici effettivi a disposizione».

BONAVENTURA – «È un ragazzo esperto, ho giocato insieme a lui nel Padova quando aveva 18 anni. Deve guidare i più giovani, lui è intelligente e parla bene in campo. Per me è troppo importante avere uno come Bonaventura in squadra».

TORREIRA PULGAR – «Il centrocampo è abbondante, è un bel problema per me. Ho tanti calciatori di qualità, spero di fare bene le scelte partita dopo partita. Bene Torreira all’esordio, bene anche Amrabat. Pulgar non stava in piedi per via della nazionale, ho dovuto mandarlo in tribuna».

TERRACCIANO – «Si sta ritagliando lo spazio che merita perché è serio, si allena bene e gli faccio i complimenti».