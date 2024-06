Fiorentina, il DG chiarisce la situazione: «Commisso VENDE la società? Vi svelo la VERITA’»

Il direttore generale della Fiorentina Ferrari ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla società viola dopo la stagione

Alla presentazione di Palladino alla Fiorentina, il direttore generale viola, Alessandro Ferrari, ha parlato in conferenza stampa sulla situazione della società. Le parole ripresa da Labaroviola.

«La Fiorentina non è in vendita, Commisso è contento di stare qui, non c’è nessuna trattativa e non c’è niente di niente. La prospettiva ce la traccia sempre il presidente, partiamo da una base che è l’Europa, non siamo contenti dell’ottavo posto e vogliamo andare meglio, il nostro obiettivo è molto chiaro. Il Viola Park è al centro della nostra società. Siamo dispiaciuti per quanto successo ad Atene, a cominciare dal non portare nessuno dopo la fine della partita, abbiamo sbagliato. Chiedere scusa fa capire la trasparenza e l’uomo che è Rocco Commisso. Nessuna forza politica ci ha fatto promesse o proposte, non è un discorso politico per noi, se devono iniziare i lavori devono anche finire. Abbiamo il centenario nel 2026 e non possiamo entrarci con gru e lavori. Sui conti serve un controllo serio ed efficace, bisogna intervenire, siamo stati chiamati dal governo per questo argomento»