Fiorentina Juve, Pablo Marì: «Siamo molto carichi per stasera. Vogliamo fare la differenza» - Calcio News 24

Fiorentina Juve: Marì carica la squadra in vista della sfida contro i bianconeri. Il difensore spagnolo parla della preparazione e degli obiettivi dei viola

In vista della sfida Fiorentina Juve in programma oggi, Pablo Marì, difensore spagnolo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza del match e la preparazione della squadra. Il centrale sarà titolare nella sfida contro i bianconeri e punta a dare solidità alla difesa viola.

“Questa è una gara speciale e lo sappiamo tutti”, ha dichiarato Marì. “La città la sente molto e i nostri tifosi meritano un risultato importante. Per questo abbiamo lavorato con grande impegno in queste due settimane, preparando ogni dettaglio proprio in vista della sfida contro la Juve”.

Il difensore ha spiegato come lo staff tecnico abbia cercato di trasmettere sicurezza e consapevolezza: “Il mister ci ha dato indicazioni precise su come affrontare la partita, ci ha fatto capire la nostra posizione in classifica e ciò che dobbiamo fare in campo. Sappiamo che la Juventus è una squadra di altissimo livello, ma siamo pronti a dare il massimo e a fare un’ottima partita”.

La sfida Fiorentina Juve non è mai una gara banale: la tradizione tra le due squadre è lunga e ricca di emozioni, e Marì lo sa bene. La Fiorentina cerca punti importanti per risalire in classifica, mentre la Juventus vuole consolidare il proprio percorso stagionale. Secondo il difensore spagnolo, l’atteggiamento mentale sarà fondamentale: “Dobbiamo essere concentrati dall’inizio alla fine, senza lasciare nulla al caso. Ogni dettaglio può fare la differenza in una partita così delicata”.

Marì ha inoltre sottolineato il ruolo dei tifosi nello stimolare la squadra: “Sentire il calore dei nostri sostenitori ci motiva ancora di più. La città vive questa partita con grande passione e vogliamo ripagare l’affetto dei nostri tifosi con una prestazione positiva”.

La partita Fiorentina Juve rappresenta quindi una vera prova per la squadra di Vanoli. Marì e i compagni sanno che sarà necessario mettere in campo determinazione, organizzazione e spirito di squadra per ottenere un risultato positivo contro un avversario di grande qualità. L’obiettivo della Fiorentina è chiaro: fare punti, dimostrare carattere e tornare a dare soddisfazioni ai propri tifosi.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A