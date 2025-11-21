Fiorentina Juve, inizia la ‘missione viola’: i bianconeri di Spalletti decollano da Caselle, c’è Vlahovic – VIDEO

Fiorentina Juve: i bianconeri decollano da Caselle verso Firenze. Ecco il VIDEO della vigilia bianconera, Vlahovic c’è

Il cielo di Caselle si colora di bianconero: destinazione Firenze, obiettivo dare continuità alla “cura Spalletti”. La Juventus ha preso il volo verso la Toscana, attesa da una delle vigilie più incandescenti della stagione. Domani alle 18:00, al “Franchi”, andrà in scena il big match contro la Fiorentina.

Vlahović al centro della scena La notizia che i tifosi aspettavano, radunati fuori dal terminal per foto e incoraggiamenti, è arrivata: Dusan Vlahović è salito sull’aereo. L’attaccante serbo, in dubbio fino all’ultimo per un fastidio agli adduttori, figura tra i convocati. La sua presenza è un segnale forte: ci proverà fino all’ultimo. Resta da capire se Spalletti lo lancerà titolare nella bolgia del “Franchi” o se lo conserverà per la Champions. In ogni caso, il leader emotivo della squadra non ha voluto mancare nella sfida contro il suo passato.

Difesa rinforzata, gruppo compatto Sorrisi distesi per Lloyd Kelly e Juan Cabal, entrambi pienamente recuperati e pronti a dare solidità al reparto arretrato. Aggregato anche Jonathan David, rientrato dal Canada e subito a disposizione nonostante il fuso orario. Non ci saranno invece Bremer, Milik e Pinsoglio, ancora ai box, oltre al neo infortunato Rugani.

Missione Firenze Il decollo segna l’inizio di una sfida cruciale: espugnare il “Franchi”, piegare la Viola di Paolo Vanoli e regalare alla Vecchia Signora una notte da grande. La tensione cresce, la Juve è in viaggio.

