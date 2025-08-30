Fiorentina, Moise Kean verso il rinnovo con la viola: accordo fino al 2030, i dettagli

Fiorentina, Moise Kean verso il rinnovo con la viola: accordo fino al 2030, tutti i dettagli sull’attaccante italiano ex Juve

La Fiorentina è pronta a blindare uno dei protagonisti assoluti della scorsa stagione: Moise Kean, attaccante classe 2000 originario di Vercelli, è a un passo dal rinnovo di contratto. Arrivato nell’estate 2024 dalla Juventus, il centravanti italiano ha avuto un impatto immediato in maglia viola, diventando un punto di riferimento dell’attacco.

Una stagione da protagonista

Sotto la guida di Raffaele Palladino, allora tecnico della Fiorentina e oggi sostituito da Stefano Pioli (allenatore esperto, già campione d’Italia con il Milan), Kean ha collezionato 44 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee. Il bottino è stato di 25 gol e 3 assist, con un rendimento particolarmente brillante in campionato: 19 reti che lo hanno reso uno dei bomber più prolifici della stagione.

I dettagli dell’accordo

Secondo le informazioni raccolte, il club del presidente Rocco Commisso ha trovato l’intesa per prolungare il contratto di Kean fino al 30 giugno 2030. L’ingaggio previsto sarà di 4,5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungeranno bonus legati a obiettivi individuali e di squadra, per un totale che potrà raggiungere i 5 milioni di euro annui.

Clausola rescissoria ritoccata

La nuova intesa prevede anche una modifica alla clausola rescissoria, che verrà leggermente aumentata rispetto alla precedente. In passato, per liberare Kean, un club avrebbe dovuto versare 52 milioni di euro; ora la cifra sarà più alta, a conferma della volontà della Fiorentina di tutelare il proprio investimento e scoraggiare eventuali assalti sul mercato.

Un segnale di ambizione

Il rinnovo di Moise Kean rappresenta un segnale forte da parte della Fiorentina, che punta a consolidare la propria competitività in Serie A e in Europa. Con l’arrivo di Stefano Pioli in panchina e la conferma del suo bomber di riferimento, il club viola si prepara a una stagione in cui l’obiettivo sarà migliorare i risultati ottenuti e puntare a traguardi prestigiosi.