Fiorentina, a Villa Stuart arriva Kouame per i controlli al ginocchi: i controlli dopo l’intervento al crociato. La situazione

Christian Kouame prosegue il suo percorso di recupero dopo l’intervento al legamento crociato del ginocchio destro. L’attaccante della Fiorentina, reduce da una stagione in prestito all’Empoli, si è sottoposto oggi ai consueti controlli post-operatori presso la clinica Villa Stuart di Roma, sotto la supervisione del professor Mariani.

A sessanta giorni dall’operazione, Kouame ha effettuato una visita ortopedica di controllo e specifici test funzionali per valutare lo stato di avanzamento della riabilitazione. I risultati sono stati in linea con le aspettative, confermando i progressi dell’attaccante ivoriano nel recupero fisico.

Il prossimo step clinico è già stato programmato: Kouame tornerà a Villa Stuart a metà luglio per un’ultima valutazione medica. Se tutto proseguirà regolarmente, il calciatore potrebbe tornare a disposizione della Fiorentina in vista della preparazione estiva, anche se i tempi per il rientro in campo saranno valutati con cautela dallo staff medico viola.

Il percorso di riabilitazione di Christian Kouame, seguito attentamente dallo staff di Villa Stuart e monitorato dalla Fiorentina, rappresenta un passaggio chiave per il futuro del giocatore. Dopo un’annata con l’Empoli, nella quale ha dimostrato grande impegno, Kouame punta a rientrare al massimo della forma per giocarsi le sue chance con la maglia viola nella prossima stagione di Serie A.

Il recupero da un infortunio al legamento crociato richiede pazienza e costanza, ma gli aggiornamenti clinici confermano che Kouame sta rispettando i tempi previsti. Il controllo di metà luglio sarà decisivo per valutare il ritorno graduale agli allenamenti con il gruppo.