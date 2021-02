Fiorentina, Kouame: «Mi ispiro a Drogba. Prandelli sa che tipo sono»

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, si racconta e svela alcuni retroscena dello spogliatoio viola: ecco le sue dichiarazioni

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, ha risposto ad alcune domande dei tifosi sui social del club viola.

KOUAME – «Mi ispiro a Drogba. L’amico in spogliatoio? Con Bonaventura faccio sempre battute, ma sono più legato a Pulgar».

CON PRANDELLI – «Vuole tirare fuori il meglio di me. Mi conosce e sa che tipo sono: cerca sempre di mettermi un po’ di pressione».

SOGNO NEL CASSETTO – «Ritrovare la strada per fare gol. Dopo il gol sarò più tranquillo perché ci penso sempre e so che così non viene. Devo restare sereno e arriverà».