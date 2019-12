Fiorentina: la libertà tattica di Chiesa nel 433

Montella ha dato tanta libertà tattica a Chiesa nel 433 della Fiorentina. Il giovane talento agiva a tutto campo

Dopo mesi col 352, Montella ha modificato l’assetto tattico della Fiorentina, passando al 433. In avanti, c’era una leggera asimmetria nei compiti. Ghezzal (forse il peggiore in campo) agiva piuttosto defilato a destra.

Chiesa, al contrario, aveva molta più libertà tattica. Pur partendo da sinistra, giocava a tutto campo muovendosi per il fronte offensivo e di conseguenza catalizzando la fase d’attacco. Un esempio nella slide sopra. Va detto che le cose per la Fiorentina sono però migliorate nella ripresa, ossia quando Chiesa ha giocato stabilmente più largo, come per esempio in occasione del gol di Caceres.