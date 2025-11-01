Fiorentina Lecce, Di Francesco: «Non siamo vittime sacrificali. Kean? Lo si ferma in un solo modo. Sulla Fiorentina...»

Fiorentina Lecce, Di Francesco alla vigilia ha parlato in conferenza stampa analizzando nei dettagli la partita di domani.

Giornata di vigilia per Di Francesco. Il tecnico del Lecce in conferenza stampa ha analizzato la trasferta in casa della Fiorentina.

PRESTAZIONE – «Non siamo assolutamente vittime sacrificali. Loro hanno una rosa importante, ma noi andremo carichi con l’obiettivo di portare a casa i tre punti».

APPROCCIO – «Sicuramente sarà fondamentale. Loro sono una squadra che prova a costruire e avremo tantissime transizioni. Dobbiamo comunque prestare attenzione alle caratteristiche».

KEAN – «Bisogna limitare la sua profondità oltre che naturalmente lavorare sulle seconde palle».

