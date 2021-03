Fiorentina, lettera di addio di Prandelli: «Questo mondo non fa più per me»

Cesare Prandelli ha scritto una lettera dopo l’addio alla Fiorentina dove ha spiegato i motivi delle sue dimissioni

Cesare Prandelli si è dimesso dal ruolo di allenatore della Fiorentina e con una lettera apparsa sul sito del club viola ha spiegato i motivi dell’addio.

«La Fiorentina informa che, in data odierna, l’allenatore Cesare Prandelli ha presentato alla dirigenza del club le proprie dimissioni. La società, con enorme dispiacere, ha accolto la richiesta del tecnico comprendendone le ragioni, che vanno oltre il calcio giocato. Cesare Prandelli è l’allenatore e l’uomo che in questi mesi ha dato tutto se stesso dimostrando, ancora una volta, il profondo legame e affetto che lo lega alla città di Firenze e alla Fiorentina. Il presidente Commisso, la dirigenza, la squadra e tutto il popolo viola ringraziano Cesare Prandelli, augurandogli di ritrovare al più presto la serenità e le energie necessarie per ottenere le migliori fortune per il suo futuro umano e professionale».