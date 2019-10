Fiorentina, l’ex Batistuta: «La squadra mi piace. Su Ribery e Chiesa…»

Fiorentina, arrivano gli elogi dall’ex Batistuta: «La squadra gioca bene, mi piace. Chiesa può rimanere e scrivere la storia della squadra»

Gabriel Batistuta, ex giocatore della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de il Corriere dello Sport, parlando della compagine viola. Ecco le sue parole:

«La squadra mi piace molto, fa un bel gioco ma manca un bomber alla Batistuta. Chiesa? I tifosi rivedono in Federico un altro me e ci può stare il paragone per la sua importanza in questa squadra. Può andare via quando vuole, ha tante richieste. Oppure restare 10 anni e scrivere la storia della Fiorentina. Dipende da lui. Ribery? Impatto incredibile sulla Serie A»