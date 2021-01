Fiorentina, Lucescu su Kokorin: «Trasferimento importante per il calcio russo»

Mircea Lucescu ha commentato il passaggio di Kokorin alla Fiorentina

Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, in una intervista a Sport24 ha parlato dell’arrivo alla Fiorentina di Alexandr Kokorin.

«Il trasferimento di Kokorin in Italia è molto importante non solo per lui, ma per tutto il calcio russo. Certo, questa è una grande sorpresa per tutti, ma sono state le sue qualità a dargli questa opportunità. Lui è veloce e con una buona tecnica. Forse avrà bisogno di cambiare un po’ la sua mentalità, compresa quella professionale. Ma spero e credo che possa tornare nella nazionale russa. Se lo merita».