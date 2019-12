Fiorentina: Montella prova a sganciare Badelj in avanti

Per dare imprevedibilità alla Fiorentina, Montella ha chiesto a Badelj qualche inserimento tra le linee. Non è bastato per segnare

La Fiorentina di Montella si trova in un periodo estremamente complicato. Dal punto di vista tattico, sono evidenti le difficoltà in fase di finalizzazione. Contro il Lecce, Montella ha chiesto molti inserimenti alle due mezzali. Oltre a questo, si sono visti movimenti interessanti da parte di Badelj.

Spesso Pulgar e Castrovilli restavano bloccati, col croato che si sganciava in avanti. Il triangolo quindi si rovesciava, i movimenti tra le linee di Badelj hanno creato qualche problema al Lecce. Si vede nella slide sopra. Purtroppo per la Fiorentina, non è bastato per trovare il gol.