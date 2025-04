Fiorentina, asse aperto con il Bayern Monaco: contatti con Muller, i bavaresi invece monitorano quel giocatore

Fiorentina, i viola continuano a seguire Thomas Muller, in uscita dal Bayern Monaco, mentre i bavaresi guardano in casa dei toscani

Come riportato da Sky Sport, la Fiorentina ha recentemente sondato il terreno per Thomas Muller, contattando il suo agente per valutare un’eventuale disponibilità al trasferimento in Serie A. Al momento non esiste alcuna trattativa concreta, ma il club viola ha chiesto informazioni per capire condizioni e margini, pur consapevole che l’elevato ingaggio del tedesco resta fuori portata per qualsiasi squadra italiana. L’entourage del giocatore non ha ancora fornito risposte, preferendo attendere la fine della stagione per valutare tutte le opzioni, tra cui anche l’ipotesi Arabia Saudita o MLS.

Sempre secondo Sky Sport, il Bayern Monaco ha iniziato a monitorare Moise Kean. Per ora si tratta solo di un interesse preliminare, ma i bavaresi potrebbero considerare l’attaccante italiano nel caso in cui decidessero di investire nel reparto offensivo. Il contratto di Kean prevede una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, attivabile in una finestra ristretta: dal 1° al 15 luglio.