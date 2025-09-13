Fiorentina Napoli: i convocati di Pioli, out Gudmundsson, prima per Lamptey

Fiorentina Napoli: i convocati del tecnico Pioli, out Gudmundsson, prima per Lamptey. Ecco la lista completa

La Fiorentina ha ufficializzato, attraverso i propri canali, la lista dei 26 calciatori convocati da Stefano Pioli, allenatore esperto e alla guida dei viola dal 2017, per la sfida di questa sera allo stadio Artemio Franchi contro il Napoli. Il match, valido per la terza giornata di Serie A, avrà inizio alle ore 20:45 e promette spettacolo, con due squadre in cerca di punti pesanti per la classifica.

Assenza pesante: Gudmundsson non recupera

Non sarà della partita Albert Gudmundsson, attaccante islandese classe 1997, noto per la sua velocità e capacità di saltare l’uomo. Nonostante Pioli avesse dichiarato in conferenza stampa di volersi prendere ulteriori 24 ore per valutarne le condizioni fisiche, lo staff medico e tecnico ha optato per la prudenza, preferendo non rischiare il giocatore. Una scelta dettata dalla volontà di preservarlo in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Novità in lista: Lamptey e Richardson

Tra le novità più rilevanti figura la prima convocazione per Tariq Lamptey, terzino destro ghanese classe 2000, arrivato negli ultimi giorni di mercato. Giocatore rapido e dotato di grande resistenza, Lamptey potrebbe rappresentare un’arma importante sulle corsie laterali.

Torna invece a disposizione Amir Richardson, centrocampista franco-marocchino del 2002, reduce da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi. La sua fisicità e la capacità di inserirsi senza palla potrebbero rivelarsi utili a gara in corso.

Un match dal sapore europeo

La sfida tra Fiorentina e Napoli non è solo un appuntamento di campionato, ma anche un test importante per misurare le ambizioni stagionali di entrambe le squadre. I viola, reduci da un avvio altalenante, puntano a sfruttare il fattore campo e il calore del pubblico del Franchi. Il Napoli, campione d’Italia 2023, arriva a Firenze con l’obiettivo di confermare la propria solidità e il proprio potenziale offensivo.

Con queste premesse, la partita di stasera si preannuncia intensa e ricca di spunti tattici, con Pioli chiamato a trovare le soluzioni migliori per sopperire all’assenza di Gudmundsson e sfruttare al meglio le novità in rosa.

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Lamptey, Kouadio, Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sohm, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Piccoli, Dzeko, Kean, Sabiri.