Fiorentina, no al Tottenham per Vlahovic: ma a 60 milioni Commisso vacilla

Calciomercato Fiorentina: il Tottenham fa sul serio per Vlahovic. I viola resistono, ma a 60 milioni cominceranno a vacillare

Gli occhi del Tottenham su Dusan Vlahovic. Gli Spurs cominciano a fare sul serio per l’attaccante della Fiorentina e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha già bussato alla porta dei viola per il giovane bomber. Il club toscano ha risposto no, ma i londinesi non si arrendono.

Nel caso di maxi cessione di Harry Kane al Manchester City, infatti, il Tottenham avrebbe in mano un bel bottino per affondare il colpo Vlahovic. Presentandosi alla Fiorentina con un’offerta da 60 milioni, infatti, il presidente Commisso comincerebbe a vacillare e potrebbe cedere il suo attaccante.