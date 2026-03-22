Fiorentina, Vanoli analizza: «Stasera motivazione, voglia di migliorarci: abbiamo fatto una grande partita. Se ci dobbiamo salvare…»

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha analizzato il pareggio ottenuto questa sera contro l’Inter. Le sue parole

Al termine di Fiorentina Inter, Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando la prestazione dei viola contro la capolista guidata da Cristian Chivu.

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PAROLE – «Primo messaggio? Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati eccezionali. Fare questo scontro e uscire così alla distanza vuol dire che stiamo bene. Mi è spiaciuto per il gol a freddo che ci ha stabilizzato, poi secondo me abbiamo fatto una grandissima partita. Stasera motivazione, voglia di migliorarci, abbiamo fatto una grande partita. Se ci dobbiamo salvare dobbiamo giocare a calcio.

Firenze è una piazza molto esigente, siamo stati bravi a ripartire, ora dobbiamo essere bravi a recuperare energie e quanto rientriamo abbiamo una partita importante con la Roma. Stiamo migliorando nelle distanze del reparto. Siamo migliorati tanto nel posizionamento fuori pressione. Stasera abbiamo fatto veramente bene nella fase di non possesso, dove abbiamo mascherato le palle sulle punte. Kean sta crescendo, mi è piaciuta la rincorsa del primo tempo. Abbiamo bisogno di lui, Piccoli sta crescendo».