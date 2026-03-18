Fiorentina, parla Vanoli: «Dobbiamo crescere a livello di mentalità. Kean? Sta bene. Piccoli un diamante grezzo»

Fiorentina, Vanoli svela: «Le vittorie aiutano a crescere e a dare autostima. Kean? Sta bene. Piccoli un diamante grezzo»

La Fiorentina si prepara alla gara di ritorno di Conference League contro il Raków, decisa a completare il lavoro iniziato al Franchi. Forte del 2-1 ottenuto all’andata, la squadra di Vanoli volerà in Polonia con l’obiettivo di blindare la qualificazione ai quarti di finale e dare continuità al percorso europeo. Le parole del tecnico dei viola a Sky Sport:

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PAROLE – «Le vittorie aiutano a crescere e a dare autostima. Lo scontro diretto contro la Cremonese ci ha aiutato a raggiungere un risultato importante. Ora dobbiamo essere bravi a capire che è stato uno step. Stiamo cercando la continuità da quando sono arrivato. La bravura è recuperare le energie per questa partita, che ha avuto una preparazione di soli 2 giorni. Le prepari più attraverso i video che sul campo. Dobbiamo crescere a livello di mentalità, perché anche con la Cremonese, appena abbiamo calato l’intensità, ci hanno segnato subito»

ATTACCANTI – «Kean? Sta bene, domani ci sarà sia dall’inizio che dalla panchina. Per quanto riguarda Piccoli è un diamante grezzo, un ragazzo eccezionale che a volte viene fermato dalla voglia di imparare. È un investimento importante, ha avuto la fortuna di giocare molto quest’anno. Il gol che ha fatto lunedì arriva da un doppio attacco alla profondità».