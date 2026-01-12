Fiorentina Pistoiese, quel memorabile derby del 1954 interrotto per… gli ufo! Magnini e i 10mila testimoni di un evento unico e inspiegabile

Le cronache sportive sono piene di match interrotti per nebbia fitta, nevicate abbondanti o diluvi, ma negli annali del calcio italiano esiste un unicum assoluto, una storia che travalica lo sport per sfociare nel paranormale. Bisogna tornare al 27 ottobre 1954. A Firenze, allo stadio Comunale (oggi Artemio Franchi), va in scena il derby tra la Fiorentina e la Pistoiese, valido per il campionato Cadetti. Sugli spalti sono presenti circa 10.000 spettatori, totalmente ignari di stare per assistere all’evento più inspiegabile di sempre.

Il silenzio e gli oggetti sopra la Torre di Maratona

Intorno alle 14:20, il gioco si ferma improvvisamente. Non c’è nessun fischio arbitrale, nessun infortunio. Cala un silenzio irreale, seguito da un boato di stupore. Giocatori, panchinari e pubblico rivolgono lo sguardo verso il cielo, sopra la Torre di Maratona. Oggetti volanti non identificati stanno sorvolando l’impianto. Tra i testimoni oculari c’è Ardico Magnini, leggendario difensore dei Viola e della Nazionale, che descriverà quegli oggetti come forme ovoidali che si muovevano piano, simili a uova giganti, rilasciando una strana scia scintillante.

La “bambagia silicea” e la sospensione storica

Il fenomeno è accompagnato dalla caduta di una sostanza appiccicosa e biancastra, ribattezzata “bambagia silicea” o “capelli d’angelo”, che ricopre il campo e l’intera città come in una pellicola di fantascienza. Il direttore di gara, di fronte a un evento così sovrannaturale, si vede costretto a sospendere la partita, annotando nel referto ufficiale la causale “avvistamento oggetti volanti”. È l’unico caso nella storia. Dopo una pausa di circa dieci minuti, con le squadre rientrate negli spogliatoi tra lo sgomento generale, la gara riprende e si conclude con un tennistico 6-2 per i Gigliati. Nel corso degli anni, la scienza ha ipotizzato una massiccia migrazione di ragni (fenomeno del ballooning), mentre gli ufologi restano convinti della visita aliena. La verità resta sospesa, proprio come quel match del 1954.

