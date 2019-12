Fiorentina, Pradè a confronto con la squadra: buone notizie da Ribery

Fiorentina, momento negativo per i viola che domani sfideranno il Cittadella in Coppa Italia, match cruciale per Montella

Momento negativo per la Fiorentina che ha subito l’ennesima sconfitta, questa volta per mano del Lecce. Per ora Montella rimane al suo posto anche se decisivo sarà il match di domani di Coppa Italia contro il Cittadella.

Ieri il responsabile dell’area tecnica Pradè ha avuto un duro confronto con la squadra alla quale è stato chiesto un cambio di marcia necessario. Una buona notizia invece arriva dalle condizioni di Ribery, per lui infatti ci sarebbe solo una distorsione e potrebbe tornare troppo l’Inter.