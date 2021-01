Fiorentina, Pradè: «Kokorin arrivato grazie a Commisso, è sensibile»

Aleksandar Kokorin è un nuovo calciatore della Fiorentina: il direttore sportivo Pradè parla del nuovo acquisto in attacco

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, parla in conferenza stampa dell’acquisto di Kokorin.

«Siamo contenti di presentare Kokorin, giocatore che avevamo già cercato in estate. Non c’erano le condizioni in quel momento ma si è sempre dimostrato sensibile e attento per venire alla Fiorentina. Quando si è aperta una possibilità lo abbiamo preso. Può fare più ruoli in attacco e abbiamo pensato che fosse il giocatore giusto per completarci. Ringrazio Commisso per averci dato la forza economica per chiudere l’operazione. Kokorin è un ragazzo disponibile, attento e intelligente».