Fiorentina, Pradè sfoltisce la rosa: Dabo è in uscita

Fiorentina, Pradè pensa anche a sfoltire la rosa. In uscita Bryan Dabo, che piace alla Spal di Semplici ma anche a due club in Francia

Non solo idee in entrata per la Fiorentina, ma Daniele Pradè pensa anche alle uscite. Bryan Dabo non rientra più nei piani tecnici della società e per tale motivo è sul piede di partenza, come scritto dal Corriere dello Sport.

Sul centrocampista si è fatta avanti la Spal di Semplici, ma non è l’unico club a cui il giocatore piace. Occhi su di lui anche dall’estero, in particolare dalla Francia: Digione e Tolosa sul classe ’92.