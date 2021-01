Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Torino: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «In nove diventa tutto complicato ma devo ringraziare i miei giocatori perché hanno lottato per portare a casa una grande prestazione e per poco anche il risultato. Le paure vanno via con le prestazioni e la continuità grazie ad un gruppo di ragazzi che sanno sacrificarsi. Gli episodi hanno poi inciso sulla gara».

ESPULSIONI – «Il giudizio che posso dare sarebbe di parte, non ho mai commentato le decisioni arbitrali».

CUTRONE – «Gli auguro di ritrovare serenità, è un ragazzo che dà sempre il 100%. È un giocatore che non ha bisogno di giocatori vicino, tiene da solo l’attacco. Spero che possa riprendersi il palcoscenico».

KOKORIN – «È arrivato con molta serietà, sa di avere bisogno di tempo. È un giocatore di classe e qualità. Quando me l’hanno proposto, mi sono fidato di Capello. Mi ha convinto la parola “sporco”».