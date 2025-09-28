Fiorentina, Pioli sotto accusa. Nel mezzo anche un record negativo in casa viola - Calcio News 24

Fiorentina, Pioli sotto accusa: il peggior inizio del 21° secolo. La situazione attuale

La Fiorentina continua a deludere e il pareggio nel derby contro il Pisa, valido per la quinta giornata di Serie A, non fa che confermare le difficoltà della squadra viola. Il Derby dell’Arno, tornato in scena nella massima serie dopo ben 34 anni, doveva rappresentare un’occasione di riscatto, ma si è rivelato invece l’ennesimo passo falso. La Fiorentina, apparsa lenta e priva di idee, può addirittura considerarsi fortunata ad essere uscita dall’Arena Garibaldi con un punto, visto che alcuni episodi nella ripresa – se interpretati diversamente dal VAR – avrebbero potuto condannarla alla sconfitta.

Sul banco degli imputati finisce inevitabilmente Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, la cui gestione in questo avvio di stagione sta sollevando non pochi interrogativi. I numeri parlano chiaro: si tratta del peggior avvio di campionato per i gigliati nell’intero arco del 21° secolo. Nelle prime cinque giornate, mai la squadra toscana aveva raccolto meno di 5 punti. Il precedente record negativo era proprio di cinque punti in tre occasioni diverse, ma l’attuale Fiorentina di Pioli è riuscita a fare peggio, fermandosi a soli 3 punti in 5 partite.

Un dato ancora più preoccupante se si considera l’epoca dei tre punti a vittoria: mai prima d’ora la Fiorentina aveva collezionato così pochi punti in avvio. La squadra sembra smarrita, senza una precisa identità tattica, e i segnali positivi intravisti nelle scorse stagioni sotto la guida di Pioli sembrano ormai un lontano ricordo.

Il pareggio contro un Pisa organizzato ma sicuramente non irresistibile aumenta la frustrazione dei tifosi viola, che iniziano a chiedersi se l’attuale allenatore sia ancora la figura giusta per guidare questo gruppo. La fiducia della dirigenza non è infinita, e il nome di Pioli inizia a essere sempre più spesso associato alle voci di un possibile esonero.

La Fiorentina ha adesso bisogno di una scossa, di una reazione immediata per non perdere contatto con le zone nobili della classifica. Il tempo per recuperare c’è, ma serve una svolta netta. E tutto dipenderà, ancora una volta, dalle scelte di Stefano Pioli e dalla sua capacità di ridare anima e gioco a una Fiorentina che, ad oggi, sembra aver perso entrambe.