 Fiorentina, Sohm subito in gol con lo United. Omaggio a De Gea
Fiorentina, Sohm subito in gol con lo United. Omaggio a De Gea. Ma il finale dell’amichevole è comico

1 minuto ago

De gea

Fiorentina, Sohm subito in gol con lo United. Omaggio a De Gea. Ma il finale dell’amichevole è comico, buona prova dei Viola ad Old Trafford

Un test di altissimo livello, carico di emozioni e di ottime indicazioni per la Fiorentina. La sfida dell’Old Trafford contro il Manchester United è stata innanzitutto la serata di David De Gea: il portiere, dopo 12 anni e 545 presenze con i Red Devils, ha ricevuto un’accoglienza da brividi dai suoi ex tifosi, omaggiato con una targa da capitan Bruno Fernandes. Ma è stata anche la partita in cui i viola di Stefano Pioli hanno dimostrato di essere all’altezza, uscendo a testa altissima dal “Teatro dei Sogni”.

La Fiorentina, schierata con il collaudato 3-4-1-2, ha offerto una prestazione di grande personalità, sbloccando il risultato dopo appena 8 minuti grazie all’uomo più atteso: Simon Sohm. All’esordio, il centrocampista svizzero ha timbrato subito il cartellino e ha disputato una partita eccellente, colpendo anche un palo e mostrando una perfetta intesa con Fagioli. Il Manchester United, pur creando pericoli, ha trovato il pareggio solo al 25′ grazie a una sfortunata autorete di Gosens. De Gea è stato decisivo in più occasioni, blindando la porta contro i tentativi dei padroni di casa.

Nella ripresa, l’equilibrio ha regnato sovrano. Sohm ha nuovamente sfiorato il gol colpendo un altro palo, mentre dall’altra parte Viti si è rivelato provvidenziale murando un tiro a botta sicura di Diallo. Nel finale, dopo la meritata e commovente standing ovation per De Gea al momento del cambio, Moise Kean ha avuto sui piedi la palla della vittoria, sprecandola malamente.

La gara, terminata 1-1, si è conclusa con un finale comico: i giocatori, ignari della prevista lotteria dei rigori, avevano già iniziato a scambiarsi le maglie prima di essere richiamati in campo. Dal dischetto ha prevalso lo United per 6-5 (decisivo l’errore di Parisi), ma per i viola resta la sostanza di una prova più che positiva.

