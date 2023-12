Fiorentina, Sottil: «Che bello tornare a segnare, e ora con papà...»

Le parole di Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta dai viola contro la Salernitana

Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

GOL – «Sono contento di aver ritrovato il gol in campionato, per un attaccante è sempre una gioia segnare. Abbiamo fatto un gran calcio dopo un periodo un po’ così e adesso dobbiamo continuare su questa strada».

PARTITA – «L’abbiamo preparata in un giorno perché quando giochi in Europa non ce n’è molto, cercando di mantenere sempre lo stesso atteggiamento. A volte ci si riesce, altre no. Oggi abbiamo espresso calcio e ci siamo riusciti».

ESULTANZA – «Il mio è stato uno sfogo dopo il gol perché a volte si tende a prendere di mira anche quando non serve, anch’io sono umano ma non era indirizzato a qualcuno in particolare».

GENITORI – «Sono andato verso di loro, perché quando vengono faccio sempre più gol. Papà adesso è più libero e lo obbligherò a venire sempre in casa e trasferta».

IN COSA PUO’ MIGLIORARE – «Vorrei essere così decisivo in ogni partita, trovare continuità perché quando giochi tutto diventa più semplice».

BELTRAN – «Ragazzo top, umile, abbiamo due punte con caratteristiche differenti ma grande qualità, i gol arriveranno ne sono sicuro. Siamo soddisfatti. Ogni punta in una squadra deve far gol, quando sei tranquillo e sereno questi poi arrivano».