Fiorentina su Sergio Oliveira del Porto: c’è l’offerta. I dettagli

La Fiorentina in pressing su Sergio Oliveira: il centrocampista del Porto costa almeno 20 milioni di euro

La Fiorentina punta sul mercato Sergio Oliveira, colui che ha condannato la Juventus negli ottavi dell’ultima edizione della Champions League.

Come riporta Sportitalia, il club del patron Commisso avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro più bonus per il gioiello del Porto. I ‘Dragoes’, per dare il via libera alla cessione del centrocampista, chiederebbero però almeno 20 milioni. Trattativa calda tra le due società, con Sergio Oliveira che è una prima scelta per Gattuso in mediana.