Fiorentina, Terracciano: «Non meritiamo questa posizione di classifica»

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato al termine della vittoria contro lo Spezia ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sono sempre stato orgoglioso di me stesso e oggi dobbiamo essere orgogliosi. Siamo un gruppo importante e non meritiamo di stare in questa posizione di classifica. Italiano? Ci teneva come tiene alle altre partite, non in modo particolare a questa. Pensiamo sempre alla vittoria».