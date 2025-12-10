Fiorentina: testa alla Dinamo Kiev in Conference e occhi sul mercato! Vanoli senza Gosens, Goretti spinge per Becao e Brescianini per rafforzare la rosa

Fiorentina: tra dubbi di formazione e primi sviluppi di mercato. Vanoli dovrà fare a Gosens contro la Dinamo Kiev in Conference, mentre Goretti spinge per due nomi

La Fiorentina si è rimessa subito al lavoro per preparare la quinta sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev. Con la qualificazione ancora da blindare (l’ultima giornata sarà a Losanna), mister Paolo Vanoli deve fare i conti con le assenze quasi certe di Robin Gosens e Tommaso Fazzini. Senza il tedesco, la difesa a quattro sembra un’utopia, quindi si va verso la conferma della linea a tre.

In attacco, ballottaggio tra Roberto Piccoli e Edin Džeko per una maglia da titolare, mentre Moise Kean, apparso nervoso e non al top, sembra destinato alla panchina. Possibile avvicendamento anche in porta: il giovane Alessandro Martinelli (classe 2006) potrebbe concedere un turno di riposo a David De Gea.

Secondo La Gazzetta dello Sport, parallelamente al lavoro sul campo, il direttore sportivo Roberto Goretti è già attivo sul mercato di gennaio. Le priorità sono definite: un rinforzo in difesa e uno a centrocampo.

Per la retroguardia, il nome più caldo è quello di Rodrigo Becão (29 anni), ex Udinese, attualmente fuori rosa al Fenerbahçe. Il brasiliano, che piace anche al Benfica di José Mourinho, lascerà certamente la Turchia e potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose, magari con il solo accollo dell’ingaggio per sei mesi. La presenza in Italia del suo agente alimenta ulteriormente le voci.

A centrocampo, l’obiettivo è un profilo già pronto per la Serie A. Piace molto Marco Brescianini (25 anni) dell’Atalanta, utilizzato poco da Raffaele Palladino ma dotato del temperamento ideale per la piazza viola. Un’altra opzione porta al giovane romanista Niccolò Pisilli (classe 2004), anche lui ai margini con Gian Piero Gasperini.

Gennaio si avvicina e la Fiorentina è pronta a muoversi per puntellare la rosa e rilanciare le proprie ambizioni europee.