Fiorentina, Italiano prepara la sfida con il Twente: le ultime

La Fiorentina si sta preparando alla partita di Conference League contro il Twente, Italiano valuta alcuni cambi di formazione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Viola starebbe pensando di inserire dall’inizio Dodò, Cabral e Nico Gonzalez per la sfida alla squadra olandese. Dubbio Jovic in avanti, ma la sensazione è che Italiano possa tenerlo come arma a partita in corso.