Fiorentina Udinese: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match della sedicesima giornata di Serie A

Fiorentina Udinese: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match del Franchi, valido per la sedicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18
Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Udinese incrociano i propri percorsi nella sedicesima giornata di Serie A 2025/2026, dopo una settimana vissuta agli antipodi dalle due squadre.
Dopo la sconfitta interna contro il Verona e il ko in Svizzera contro il Losanna in Conference League, la formazione allenata da Paolo Vanoli va a caccia del primo successo in campionato, in un clima carico di tensione e delusione, con lo spettro di una clamorosa retrocessione in Serie B che aleggia sull’ambiente viola.
L’Udinese, dal canto suo, arriva alla sfida dopo il successo interno per 1-0 contro il Napoli, risultato che ha restituito fiducia alla squadra di Kosta Runjaic. I friulani viaggiano a metà classifica con 21 punti, non troppo distanti dalle zone europee, e con l’obiettivo di dare continuità alle ultime prestazioni.
Calcio d’inizio alle 18.00 a Firenze. Segui LIVE il match con Calcionews24.
FORMAZIONI UFFICIALI
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame
Allenatore: Paolo Vanoli
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller.
Allenatore: Kosta Runjaic