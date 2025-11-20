 Fiorentina, Vanoli presenta la sfida contro la Juventus: «Sappiamo quanto vale la partita per i tifosi. Su Kean...»
Fiorentina News

Fiorentina, Vanoli presenta la sfida contro la Juventus: «Sappiamo quanto vale la partita per i tifosi. Su Kean…»

Fiorentina, Vanoli in conferenza stampa ha presentato la sfida contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico a due giorni dal match.

A due giorni dalla delicata sfida contro la Juventus, Vanoli ha parlato in conferenza stampa.

JUVENTUS – «Loro sono una squadra forte. Voglio ferocia all’interno della partita. Sappiamo quanto vale questa partita per i tifosi e noi proveremo a regalargli una soddisfazione».

INDISPONIBILI – «Ha recuperato Kean. Gosens non potrà esserci visto che ha lavorato a parte. Per il resto ci sono da valutare i nazionali».

SPALLETTI – «E’ un allenatore che stimo molto. Mi sono confrontato molto spesso con lui quando era ct».

