Fiorentina News
Fiorentina, Vanoli presenta la sfida contro la Juventus: «Sappiamo quanto vale la partita per i tifosi. Su Kean…»
Fiorentina, Vanoli in conferenza stampa ha presentato la sfida contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico a due giorni dal match.
A due giorni dalla delicata sfida contro la Juventus, Vanoli ha parlato in conferenza stampa. Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina.
JUVENTUS – «Loro sono una squadra forte. Voglio ferocia all’interno della partita. Sappiamo quanto vale questa partita per i tifosi e noi proveremo a regalargli una soddisfazione».
INDISPONIBILI – «Ha recuperato Kean. Gosens non potrà esserci visto che ha lavorato a parte. Per il resto ci sono da valutare i nazionali».
SPALLETTI – «E’ un allenatore che stimo molto. Mi sono confrontato molto spesso con lui quando era ct».
