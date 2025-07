Fiorentina, show al Viola Park: 8 gol alla primavera, Ndour mattatore

Fiorentina, ottima prima uscita dei viola contro la formazione primavera: la squadra di Pioli ne fa 8, Ndour migliore con una tripletta

Prima uscita stagionale e primo sorriso per Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Nel debutto al Viola Park, davanti a uno Stadio Curva Fiesole sold out, i viola travolgono 8-0 la formazione Primavera allenata da Daniele Galloppa, regalando spettacolo e segnali incoraggianti. Un test amichevole, certo, ma utile a mettere minuti nelle gambe e iniziare a disegnare le prime geometrie del nuovo corso.

Il primo gol stagionale – pur non ufficiale – arriva dopo 13 minuti: a firmarlo è il brasiliano Dodô, apparso in buona condizione e più intraprendente del solito in zona offensiva, come richiesto da Pioli nei giorni scorsi. Al 19’ arriva il raddoppio con Moise Kean, bravo a svettare di testa sugli sviluppi di un cross dalla destra. Sul finire del primo tempo trova la via del gol anche Edin Dzeko, che al 40’ firma il 3-0 con freddezza da centravanti navigato.

Nella ripresa girandola di cambi: Pioli rivoluziona l’undici titolare e ottiene risposte importanti anche dai subentrati. Tra il 55’ e il 65’ sale in cattedra Cher Ndour, che realizza una doppietta sfruttando inserimenti e qualità balistiche. Un minuto dopo la seconda rete dell’ex PSG arriva anche il 6-0 con Jacopo Fazzini, in gol da pochi passi su assist di Parisi. A chiudere il conto ci pensano Riccardo Sottil all’86’ e ancora Ndour all’87’, che completa così la sua personale tripletta.

Un test che serve più per ritrovare ritmo e confidenza che per trarre giudizi definitivi, ma la prima volta di Pioli in viola non poteva partire con sensazioni migliori.

IL TABELLINO

FIORENTINA-FIORENTINA PRIMAVERA 8-0

MARCATORI: Dodô (13’), Kean (19’), Dzeko (40’), Ndour (55’, 65’, 87’), Fazzini (66’), Sottil (86’).

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea (45’ Martinelli); Comuzzo (45’ Kospo), Mari (45’ Kouadio), Ranieri (45’ Pongracic); Dodô (45’ Sottil), Mandragora (45’ Ndour), Fagioli (45’ Bianco), Gosens (45’ Parisi); Gudmundsson (45’ Fazzini); Kean (45’ Beltran), Dzeko (45’ Braschi). A disp. Christensen. All. Pioli.

FIORENTINA PRIMAVERA: Fei, Trapani, Balbo, Turnone, Sadotti, Montenegro, Mazzeo, Deli, Angiolini, Puzzoli, Atzeni. A disp. Dolfi, Leonardelli, Masoni, Santarelli, Bilobrk, Biagioni, Bonanno, Pisani, Pirrò, Diallo, Morazzini, Mataran, Maiorana, Bertolini. All. Galloppa.