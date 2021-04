Fiorentina, Vlahovic: «Il cucchiaio? Ho fatto una pazzia»

Dusan Vlahovic ha portato avanti la Fiorentina nel corso del primo tempo nel match con la Juventus. Ecco le sue parole

Il bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato della decisione di fare il cucchiaio su rigore per il vantaggio con la Juventus. Ecco le sue parole rilasciate a Dazn:

«Dobbiamo continuare così, sapevamo il valore della partita. L’unico modo per vincere con la Juve è dare il cento per cento. Il cucchiaio? mi è venuto sul momento. Esultato come Toni? no, la mano all’orecchio solo perché ho fatto una pazzia»