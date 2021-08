Flachi torna a giocare: nuovo club a 46 anni per l’ex Samp e Fiorentina

A gennaio 2022 finirà la squalifica di Francesco Flachi: l’ex bomber della Sampdoria tornerà a giocare nel Signa

A gennaio 2022 finirà la squalifica per doping di Francesco Flachi, ex bomber di Fiorentina e Sampdoria, mai dimenticato dai tifosi blucerchiati. L’attaccante ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco: sarà nella rosa del Signa.

Il Signa gioca nel campionato di Eccellenza e il prossimo 18 agosto inizierà la preparazione. Tra i convocati annunciati dalla società c’è anche Flachi che non potrà allenarsi prima della squalifica ma, da gennaio, sarà a disposizione dell’allenatore Enrico Cristiani. Una scelta, quella dell’ex Sampdoria, favorita dall’amicizia con il presidente gialloblù, Andrea Ballerini.