Flick boccia la Superlega: «Non è una cosa buona per il calcio»

Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa della nascita della Superlega. Queste le parole del tecnico del Bayern Monaco, club che ha deciso di non entrare nella nuova competizione.

«Al momento ho alte cose a cui pensare. Non conosco i dettagli, ma posso dire che sono d’accordo con la decisione del club e del Borussia Dortmund. Non è una buona cosa per il calcio».