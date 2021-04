UFFICIALE: il Bayern Monaco si schiera con il Borussia, no alla Superlega

Bayern Monaco e Borussia Dortmund dicono no, in maniera congiunta alla neonata Superlega: continueranno a far parte dell’ECA

Non solo il Borussia Dortmund, ma anche il Bayern Monaco dice di no alla Superlega, ora è ufficiale. Ecco il comunicato:

«I membri del consiglio della European Club Association (ECA) si sono riuniti per una conferenza virtuale domenica sera e hanno confermato che la decisione del consiglio di venerdì scorso è ancora valida. Questa decisione significa che i club vogliono attuare la prevista riforma della UEFA Champions League. Gli attuali membri consiglio di amministrazione dell’ECA hanno respinto i piani per fondare una Superlega. Entrambi i club tedeschi rappresentati nel consiglio di amministrazione dell’ECA, FC Bayern Monaco e Borussia Dortmund, hanno un punto di vista al 100% congruente in tutte le discussioni».